Judoka Stam beëindigt haar topsportcarrière

Luiten start eerste dag in Zwitserland met drie slagen onder par

14:50 Joost Luiten is goed begonnen aan de European Masters in Zwitserland. De Nederlandse golfer ging op Crans-sur-Sierre rond in 67 slagen. Daarmee bleef hij drie slagen onder het baangemiddelde (par). Tegenover vijf birdies produceerde Luiten ook twee bogeys.