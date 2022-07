Judoka’s Jur Spijkers en Michael Korrel pakken goud bij Grand Prix Zagreb

De 25-jarige Spijkers, regerend Europees kampioen, was in Kroatië in de eindstrijd de Mongoliër Tsetsentsengel Odkhuu op ippon de baas. Odkhuu is de nummer 9 van de wereldranglijst, Spijkers staat zesde.

Korrel (28) versloeg in de finale Ilia Sulamanidze uit Georgië op waza-ari. Sulamanidze is de nummer 9 van de wereld, Korrel staat vier plekken hoger. Korrel veroverde begin mei net als Spijkers in Sofia de Europese titel.

Natascha Ausma pakte een bronzen plak in de klasse tot 78 kilogram. Beata Pacut-Kloczko uit Polen werd in de herkansingen verslagen, in de golden score.