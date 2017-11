Jurist pleit voor meldplicht doping

Bloem en Sinnema vormen nieuw be­ach­vol­ley­bal­duo

17:23 Beachvolleybalster Jolien Sinnema gaat het nieuwe seizoen in met Laura Bloem als teamgenoot. Het nieuwe duo debuteert gezamenlijk bij het DELA Beach Open begin volgend jaar in de Sportcampus in Den Haag (3-7 januari).