Kamminga opnieuw snel op 100 meter schoolslag

Brabec zorgt met eindwinst voor Amerikaan­se primeur in Dakar Rally

17 januari De Amerikaanse motorcoureur Ricky Brabec heeft zich verzekerd van de eindzege in de Dakar Rally. De 28-jarige coureur van Honda eindigde in de slotetappe door Saudi-Arabië van Haradh naar Qiddiya als tweede achter zijn Chileense teamgenoot José Ignacio Cornejo. Brabec, die in het klassement een comfortabele voorsprong had op zijn concurrenten, gaf minder dan een minuut toe in de klassementsproef over 167 kilometer.