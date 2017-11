'Kans op beëindiging schorsing Russen door IAAF nihil'

World League Hockeysters halvefinalist na zeventiende zege op rij

11:33 De Nederlandse hockeysters hebben vanochtend de halve eindstrijd bereikt in de finale van de Hockey World League in Nieuw-Zeeland. China werd met ruime cijfers opzij gezet in de kwartfinales: 4-0. Het is alweer de zeventiende overwinning op rij voor de hockeysters.