Kans op speciale prijs voor judoka Sanne van Dijke na wegdragen tegenstander

Oran­je-hockeyers schrijven geschiede­nis met grootste WK-zege ooit

De Nederlandse hockeyers hebben in India geschiedenis geschreven. Oranje won vandaag met 14-0 van Chili en boekte daarmee de grootste WK-overwinning ooit. Australië won bij het WK in 2010, ook in India, met 12-0 van Zuid-Afrika. Jip Janssen en Thierry Brinkman tekenden allebei voor vier treffers.

19 januari