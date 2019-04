Kansje voor Joost Luiten op ticket Masters

,,Winnen zal natuurlijk niet makkelijk zijn maar een mooie kans om weer eens een regulier toernooi te spelen op de Amerikaanse tour (PGA) is dit hoe dan ook'', schrijft de Bleiswijker op zijn website. De Masters zijn van 11 tot en met 14 april.



De top vijftig van de wereldranglijst is automatisch verzekerd van deelname aan de Masters. Luiten behoort daar als nummer 67 van de wereld niet toe. Hij was vorige week naar de Verenigde Staten afgereisd in de veronderstelling dat hij een startplek zou krijgen in het World Golf Championship Match Play in Austin. Tot zijn eigen verrassing waren er te weinig afmeldingen en kwam hij zelfs als eerste reserve toch niet aan de beurt in het toptoernooi.



Tot zijn geluk kreeg de Nederlander wel een uitnodiging om mee te doen in het Texas Open, waar het prijzengeld 7,5 miljoen dollar bedraagt. Hij speelt donderdagmiddag lokale tijd zijn eerste ronde.