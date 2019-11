Kansloze nederlaag honkballers bij start Premier 12

De honkballers beleefden een beroerde start. De startende werper Rob Cordemans zag hoe z’n eerste bal direct over de hekken werd geslagen door Drew Waters. De Amerikanen liepen daarna gestaag weg bij Oranje, onder meer met vier punten in de vijfde inning. Nog eens drie Amerikanen sloegen de bal de hekken over. De honkballers van Meulens wisten daar slechts twee honkslagen tegenover te stellen.



Oranje speelt zondag tegen de Dominicaanse Republiek en treft dinsdag gastland Mexico. De twee beste landen uit de groep gaan door naar de zogeheten superronde, waarin ook de nummers 1 en 2 uit de andere twee poules instromen. Zij gaan in Japan om de hoofdprijs strijden. De winnaar van het toernooi ontvangt 1,5 miljoen dollar, omgerekend 1,34 miljoen euro.



Oranje veroverde in september de Europese titel, maar greep vervolgens op het olympisch kwalificatietoernooi in Italië naast een ticket naar Tokio. In maart krijgen de honkballers nog één kans, op een mondiaal kwalificatietoernooi.