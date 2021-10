Kapotte motor kost Herlings de leiding in wk-stand MXGP

De 27-jarige Brabander viel kort na de start uit met een kapotte motor en bleef puntloos. Zijn naaste concurrenten voor de wereldtitel maakten geen fout. Romain Febvre won de heat en ging met de verdiende 25 punten over Herlings heen in de stand van het kampioenschap. De voorsprong van de Fransman is precies 1 punt.

Tim Gajser liep eveneens in op Herlings. De Sloveense titelverdediger eindigde als tweede in de eerste manche en scoorde 22 punten. Hij staat derde in de WK-stand, maar slechts 5 punten achter Herlings. Later woensdag is de tweede heat op het Italiaanse crosscircuit, waar Herlings afgelopen zondag nog de winst behaalde in de Grote Prijs van Trentino. Het was zijn 97e GP-zege.