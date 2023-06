Kay Smits loodst handballers Magdeburg naar finale Champions League

FBK Games Sifan Hassan wil zes weken na de marathon weer de grens opzoeken: ‘Belache­lijk, zo kapot als mijn benen wa­ren’

Na haar glorieuze marathondebuut in Londen merkt Sifan Hassan dat de overgang naar het kortere werk op de baan tijd nodig heeft. Met twee afstanden op de FBK Games in Hengelo, de 10.000 meter vanavond en de 1500 meter morgen, wil ze haar lijf weer wakker schudden. ,,Uiteindelijk is het het hoofd dat de benen bestuurt.”