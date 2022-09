Kazachstan voor vijf jaar gastheer voor race in MotoGP: ‘Nieuwe pitstop waarmee onze sport zich blijft uitbreiden’

Internatio­na­le bond spreekt Magnus Carlsen aan op rol in schaakrel: ‘Kan onze sport beschadi­gen’

De internationale schaakbond FIDE vindt dat wereldkampioen Magnus Carlsen zich anders had moeten gedragen in de schaakrel die onlangs ontstond. De Noor trok zich maandag op een onlinetoernooi al na één zet terug in zijn partij tegen de 19-jarige Amerikaan Hans Niemann.

23 september