Keert Nycke Groot wel of niet terug bij Oranje?

De Pacer Podcast | Schrijver Ernest van der Kwast bracht zijn nieuwe roman al marathonlo­pend rond

16 oktober Ernest van der Kwast is schrijver, programmamaker, presentator, vader, hardloper. Door alle corona-restricties was een boekpresentatie onmogelijk en besloot hij zijn nieuwe roman Ilyas hardlopend naar de mensen te brengen. Zo doorstond hij voor het eerst de marathonafstand. We spreken met hem over de gedrevenheid om beter te worden, de dynamiek van een loopgroep, de opofferingen in het leven van een loper, de mooie verhalen die uit het lopen voortkomen. Ook draagt hij de door hem geschreven ode aan zijn 75-jarige looptrainer voor.