Keizer en Meppelink: Ervaring en ambitie op EK

Keizer won in 2012 in Scheveningen met Marleen van Iersel de Europese titel. In 2013 zette ze een punt achter haar topsportcarrière. Nadat ze vorig jaar zomer al een gelegenheidsduo vormde met Meppelink, besloot ze in het najaar haar comeback te maken.

Quote Als we een constant niveau kunnen halen, is halve finale realis­tisch. Sanne Keizer ,,Ik heb alleen naar goede ervaringen aan een EK in eigen land'', geeft de 33-jarige beachvolleybalster toe. ,,Maar het is nu heel anders. De vorige keer was ik een blokker en nu ben ik een verdediger. Ook is dit een ander soort toernooi met vier speelsteden." Keizer en Meppelink spelen deze week hun groepswedstrijden in het stadion naast de SS Rotterdam in de Maasstad.



Het duo speelt pas sinds dit jaar voor vast samen en beiden weten dat het tijd kost om ingespeeld te raken. ,,Communicatie is de sleutel'', zegt Meppelink. ,,Je hebt tussen de punten maar twaalf seconden om essentiële informatie met elkaar te delen. In het begin hadden we nog veel woorden nodig, nu lukt iets soms al zonder woorden.''

Het duo merkt dat de stijgende lijn er is en heeft voor het EK het behalen van de halve finales tot doel gesteld. ,,Soms is een doelstelling ambitieus en soms haalbaar. Dat wisselt nog een beetje'', zegt Keizer. ,,Als we een constant niveau kunnen halen, is het realistisch. We zullen teleurgesteld zijn als we onze doelstelling niet halen. Anderzijds weten we allebei als ervaren topsporter dat er nieuwe doelstellingen komen die we dan weer willen halen."

