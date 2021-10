Keniaan Silas Too wint marathon van Eindhoven, Ethiopiër Seifu Tura snelste in Chicago

Silas Too heeft de marathon van Eindhoven gewonnen. De Keniaan kwam na 42,195 kilometer alleen aan in een tijd van 2.06.32. Daarmee haalde hij zo’n twee minuten van zijn persoonlijke record af.

Zijn landgenoot Martin Kosgey, vooraf op papier de snelste met een pr van 2.06.41, kwam ongeveer een halve minuut na zijn landgenoot als tweede over de finish.

Het was de eerste grote stadsmarathon in Nederland in twee jaar. In Eindhoven meldden zich voor alle categorieën in totaal zo’n 18.000 hardlopers. Het parcoursrecord bleef buiten bereik. Dat staat al sinds 2012 met 2.05.46 op naam van de Keniaan Dickson Chumba.

Bij de vrouwen ging de winst naar Bregje Smits. De Eindhovense realiseerde een tijd van 2.48.08.

Chicago

De Ethiopische atleet Seifu Tura heeft de marathon van Chicago gewonnen. De 24-jarige Tura liep op zo’n 5 kilometer van de finish weg bij de Amerikaan Galen Rupp en Eric Kiptanui uit Kenia. Hij kwam in Grant Park als eerste over de streep in 2.06.12. Rupp eindigde op 23 seconden als tweede, Kiptanui finishte als derde in 2.06.51.

De jonge Ethiopiër boekte al zijn derde overwinning in een marathon. In 2018 zegevierde Tura in Milaan en Shanghai. Een jaar later werd hij zesde in Chicago, dat tot de zes zogenoemde majors behoort. Tokio, Boston, Londen, Berlijn en New York zijn de andere marathonmajors.

Bij de vrouwen zegevierde wereldkampioene Ruth Chepngetich uit Kenia in 2.22.31. Ook voor Chepngetich (27) betekende het haar eerste overwinning in een major. Ze won eerder wel de marathons van Istanbul (twee keer), Dubai en bij de WK van 2019 in Doha. In de olympische marathon van afgelopen zomer in Sapporo haalde de Keniaanse de finish niet.

