Kenley Jansen emotioneel na mijlpaal in MLB: ‘Ik kom van Curaçao, nooit gedacht dat ik dit zou bereiken’

met videoHonkbalinternational Kenley Jansen heeft zich in de Major League in een select rijtje gevoegd. De 35-jarige pitcher, afkomstig uit Curaçao, gooide woensdagavond voor de 400ste keer een wedstrijd in de Amerikaanse topcompetitie uit. Jansen stelde namens Boston Red Sox als ‘closer’ (laatste werper) een overwinning op Atlanta Braves veilig (5-2).

De international van het Nederlands koninkrijksteam is de zevende pitcher met minimaal 400 ‘saves’ in de MLB. De Panamees Mariano Rivera, de legendarische closer van de New York Yankees, heeft met maar liefst 652 binnengehaalde zeges het record in handen.

Jansen speelt sinds 2010 in de Major League. Hij won in 2020 met Los Angeles Dodgers de World Series. Twee jaar later stapte de honkballer uit Willemstad, die zijn loopbaan ooit begon als catcher, over naar Atlanta Braves. Na het afgelopen seizoen verhuisde Jansen naar de Red Sox. Juist in een uitwedstrijd tegen zijn oude club bereikte Jansen, die jaren de bestbetaalde Nederlandse sporter was, een mijlpaal.

,,Mijn lichaam trilt helemaal", was Jansen voor de camera van NESN na afloop emotioneel. ,,Ik heb nooit gedacht dat ik dit zou kunnen. Het was niet mijn droom om pitcher te zijn in de big leagues. Ik het altijd gedacht dat ik het zou willen maken als catcher. Een geweldige keuze."

Dat Jansen uitgerekend in Atlanta zijn mijlpaal bereikte, maakte het voor hem extra bijzonder. De Antilliaan was, dankzij de eveneens van Curaçao afkomstige honkbalgrootheid Andruw Jones, als kind al fan van de Braves. ,,Dit is een droom die uitkomt. Ik groeide op als de grootste fan van dit team. Ik kom van het kleine Curaçao en heb nooit gedacht dat ik hier zou kunnen komen. Bam Bam (de bijnaam van Hensley Meulens, red.) maakte het en toen Andruw Jones, good lord! Hij sloeg twee homeruns in de World Series en heeft de deur voor ons allemaal geopend. Hij heeft de weg voor ons geplaveid. Daar moet ik hem voor bedanken.”

Jansen benadrukte nog maar eens wat het voor hem betekent dat hij de mensen van Curaçao vertegenwoordigt. ,,Ik hou van ze, man. Ze komen als eerste in mijn hart. Curaçao vergeet ik nooit. Het is een mooi eiland en ik hoop dat meer mensen daar naartoe kunnen om te zien waar ik vandaan kom.”

,,Het is surrealistisch en gek”, zei Jansen, die voor een salaris van ruim 30 miljoen euro voor twee jaar heeft getekend in Boston. ,,Vandaag kan ik zeggen dat ik de zevende ben die deze mijlpaal heeft bereikt. Dit motiveert om te blijven streven naar meer.” De werper, een fervent bassist, kreeg van zijn ploeggenoten als cadeau een basgitaar waarop het getal 400 is gegraveerd. ,,Misschien ga ik er één keer op spelen, maar daarna hang ik deze gitaar als souvenir thuis aan de muur.”

Jansen is op zijn 35ste nog steeds een van de beste closers van de MLB. In Atlanta noteerde hij zijn negende save van het seizoen. Slechts twee spelers gooiden dit jaar vaker een wedstrijd uit. ,,Dit is een droom die uitkomt.

Kenley Jansen.

Meeste saves in MLB-historie

Mariano Rivera (1995-2013) 652

Trevor Hoffmann (1993-201) 601

Lee Smith (1980-1997) 478

Francisco Rodriguez (2002-2017) 437

John Franco (1984-2005) 424

Billy Wagner (1995-2010 422

Kenley Jansen (2010-heden) 400

Andruw Jones.