Kenley Jansen helpt honkballers LA Dodgers aan plaats in play-offs

Denk om het afstapje! Honkballer Yankees maakt doodsmak na vangbal

4 oktober Met een walk-off single sloeg Aron Judge zondag het beslissende punt binnen voor de New York Yankees, maar de 1-0 zege op Tampa Bay Rays was net zo goed te danken aan Gio Urshela, die met gevaar voor eigen leven een bal ving. Wonder boven wonder bleef de korte stop ongedeerd en is hij er dinsdagnacht bij als zijn ploeg het in een alles-of-niets-wedstrijd opneemt tegen eeuwige rivaal Boston Red Sox.