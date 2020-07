Kenley Jansen na coronavirus terug bij LA Dodgers

Van Kalmthout twee keer in middenmoot in IndyCar

12 juli Autocoureur Rinus 'Veekay' van Kalmthout is na een dertiende plaats in zijn derde race in de IndyCar Series een dag later opnieuw in de middenmoot geëindigd. In de tweede race van het weekend op het circuit in Elkhart Lane eindigde de 19-jarige coureur van Ed Carpenter Racing als veertiende.