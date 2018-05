Kersverse wereldkampioen snooker doet persconferentie naakt

Márquez wint thuisrace in Jerez

6 mei Marc Márquez heeft de Grote Prijs van Spanje in de MotoGP op zijn naam geschreven. De regerend wereldkampioen nam door de zege op het circuit van Jerez de leiding in het wereldkampioenschap over van Andrea Dovizioso. De Spanjaard van Honda profiteerde in zijn thuisrace van het uitvallen van de Italiaan van Ducati, die acht ronden voor het einde betrokken was bij een zware crash.