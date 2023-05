Kim Polling start WK judo sterk met ippon tegen Australische

Polling werd in mei vorig jaar moeder van dochter Aurora. In oktober vorig jaar maakte ze in Abu Dhabi haar rentree op de judomat. In februari behaalde ze haar eerste succes met een bronzen plak bij de Grand Slam in Parijs.

Polling strijdt met Sanne van Dijke om deelname aan de Spelen van volgend jaar in Parijs. Per land mag maar één deelnemer per klasse worden afgevaardigd. Polling miste hierdoor de Spelen in Tokio. Van Dijke is bij de WK in de eerste ronde vrijgeloot.