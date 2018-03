Kimman steunt vriend Van Gorkom: 'Stay strong Jelle'

Waterpoloërs naar EK na tweede ruime zege op Litouwen

14:25 De Nederlandse waterpoloërs mogen in juli aan het EK in Barcelona deelnemen. De ploeg van bondscoach Robin van Galen was zoals verwacht ook in de uitwedstrijd van de play-offs veel te sterk voor Litouwen: 14-6 (4-1 5-0 3-2 2-3).