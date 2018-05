'King James' leidt Cavaliers naar finale Eastern Conference

De ploeg uit Cleveland won ook het vierde duel (128-93) en besliste daarmee de best-of-sevenserie: 4-0. De Raptors waren de beste ploeg in het oosten tijdens de reguliere competitie, terwijl de Cavaliers als vierde eindigden. In de play-offs heeft James zijn topvorm echter gevonden. Hij besliste zo'n beetje in zijn eentje de serie tegen Indiana Pacers in de eerste ronde (4-3) en blonk ook tegen de Raptors in iedere wedstrijd uit. 'King James' liet gisteravond 29 punten en elf assists aantekenen.



,,We hebben een geweldige serie neergezet'', zei de 33-jarige Amerikaan. ,,We wisten dat dit een enorme uitdaging zou worden, gezien de dominantie van de Raptors in de competitie. Maar we hebben een goed plan gemaakt en dat perfect uitgevoerd.'' James bezorgde Cleveland in 2016 de titel in de NBA. In 2015 en vorig jaar moesten de 'Cavs' in de grote finale buigen voor Golden State Warriors.



,,LeBron was niet te stuiten, hij bezorgde ons nachtmerries'', zei coach Dwane Casey van de Raptors. ,,We hebben het hier ook wel over iemand die de boeken in gaat als één van de beste basketballers ooit.''



De Cavaliers moeten nog even afwachten welke ploeg ze treffen in de oostelijke finale. Boston Celtics had de serie tegen Philadelphia 76ers al kunnen beslissen, maar verloor het vierde duel met 103-92. Daardoor kwam de stand op 3-1, nog steeds in het voordeel van de Celtics die donderdag in Boston een nieuwe kans krijgen om de beslissing te forceren.