Kira Toussaint gaat in Spanje trainen onder Canadese coach: ‘Amerika toch te ver van huis’

,,Ik was toe aan nieuwe prikkels. Ik had eigenlijk voor ogen dat ik tot de Spelen van Parijs in Amerika zou blijven, maar ik vond het toch veel te ver van huis”, zei Toussaint, in 2021 Europees kampioene op de 50 meter rugslag, bij de NOS. ,,Het was toch niet helemaal mijn plek.”

,,We kennen elkaar al jaren en kunnen het goed met elkaar vinden”, aldus de houdster van het Nederlands record op de 50 en 100 rug. ,,Kylie is een heel grote concurrent van me. Ik denk dat het voor mij heel goed is om met haar te trainen en iedere dag tegen haar te kunnen racen. De afgelopen weken ben ik er door haar flink afgezwommen. Dat is voor mij een flinke stimulans. Ik ben voor een zwemster niet oud, maar je ziet in het zwemmen toch veel mensen die jonger zijn dan ik. Ik wil heel graag persoonlijke records zwemmen en ik geloof er heilig in dat ik dat kan. Een pr in de olympische finale in Parijs en dan het liefste het podium op, dat zou heel mooi zijn.”