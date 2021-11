Kira Toussaint in Nederlands record naar goud op 200 meter rugslag: ‘Wie had dit ooit gedacht’

Met 2.01,26 minuten klopte Toussaint uittredend kampioene Margherita Panziera uit Italië (2.02,05) en de Oostenrijkse Lena Grabowski (2.04,74). Het is de eerste keer dat de 27-jarige zwemster uit Amsterdam het langste rugslagnummer wint. ,,Wow. Wie had dit ooit gedacht? Goud op de 200 meter!”, was Toussaint na afloop opgetogen. ,,Ik ben er blij mee. Vooral hoe ik de race heb ingedeeld.” De specialiste in het 25 meterbad is later dit toernooi titelverdedigster op de 50 en 100 meter.

Ze kwalificeerde zich vandaag voor de finale van de sprint in 26,07. Op die 50 meter is Toussaint met 25,60 de wereldrecordhoudster. Maaike de Waard ging met een persoonlijk record van 26,10 ook door naar de finale van morgen. In de estafette 4x50 meter wisselslag opende Toussaint op rugslag met 25,91. Kim Busch (school), De Waard (vlinder) en Valerie van Roon (vrij) zwommen vervolgens Nederland naar de vierde plaats in 1.44,68, 0,49 achter de winnende tijd van het Russische kwartet.

Steenbergen vierde op wisselslag

Marrit Steenbergen finishte als vierde op de 100 meter wisselslag. Haar 58,15 was een evenaring van haar beste tijd. De Poolse Alicja Tchorz (57,82) ging met de titel aan de haal, voor Maria Kameneva uit Rusland (57,83) en de Zweedse Sarah Sjöström (58,10). ,,Echt jammer dat ik net vierde werd. Het was heel close”, aldus Steenbergen. Ik houd een goed gevoel over aan de race. Niet aan de plek.’’

Steenbergen plaatste zich eerder met een persoonlijk record van 52,22 als tweede achter Sjöström voor de finale op de 100 meter vrij. Busch kwam met 53,75 niet bij de snelste acht.

Nederlands record niet genoeg voor Kamminga

Arno Kamminga had op dag 3 van de EK kortebaan aan een Nederlands record (55,79) niet genoeg om de winst te grijpen op de 100 meter schoolslag. Hij moest het stellen met brons, achter de Italiaanse winnaar Nicolo’ Martinenghi (55,63) en wereldrecordhouder Ilja Sjimanovitsj uit Belarus (55,77). Dus baalde Kamminga, die in 2019 in Glasgow wel de beste was. ,,Je gaat voor goud. De tijd is prima en ik denk dat dit de snelste finale ooit was. Het niveau was ontzettend hoog.’’

Quote Ik ben heel blij met die 20'er. Daar zit ik al een tijdje tegenaan te hikken Jesse Puts (27)

In de finale van de 50 meter vrije slag was er in Kazan een bijrol voor de Nederlanders Thom de Boer (vijfde in 20,97 seconden) en Jesse Puts (zesde in 20,99). De Hongaar Szebasztian Szabo won in 20,72. ,,Op het eind tikte Vladimir Morozov mij eruit. De tijd is verder prima, maar het had harder gekund”, aldus De Boer. En Puts: ,,Ik ben heel blij met die 20'er. Daar zit ik al een tijdje tegenaan te hikken. Aan de andere kan zit ik vierhonderdste van het brons af.’’ De Boer en Puts wonnen met Kenzo Simons en Stan Pijnenburg dinsdag wel de 4x50 meter vrije slag en voegden daar gisteren brons op de wisselslagestafette met Pijnenburg en Arno Kamminga aan toe.

Tim Hoogerwerf strandde ondanks een pr van 1.56,46 op de 200 meter vlinderslag. Bij de vrouwen ging de titel op dat onderdeel na een spannende race naar de Russische Svetlana Sjimrova: 2.04,97. Florian Wellbrock uit Duitsland, de olympisch kampioen openwaterzwemmen, won de 1500 meter in 14.09,88.