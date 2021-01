Kirsten Knip terug na break: ‘Je hebt nooit vakantie, speelt jezelf kapot’

Van 't End naar finale Doha Masters, Grol uitgescha­keld in halve finale

13:12 Noël van t End heeft de finale bereikt van de Masters in Doha in de klasse tot 90 kilogram. Roy Meyer was al in zijn eerste partij uitgeschakeld. Daarentegen reikte zijn concurrent Henk Grol tot de halve finales van het zwaargewicht.