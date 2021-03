Klaver glundert na goud: ‘Dit was helemaal nieuw voor ons, ik voel me gezegend met dit team’

Bol was de slotloopster van het Nederlandse kwartet, dat voor het eerst op een EK indoor meedeed aan de 4x400. Ze profiteerde van het voorwerk van Lieke Klaver, Marit Dopheide en Lisanne de Witte. Die drie zorgden ervoor dat Bol het vanuit een ideale positie kon afmaken. De schuivers over het tartan van Dopheide en De Witte bij het wisselen van het stokje hadden geen gevolgen. ,,Ik bleef even ‘plakken’ achter de Britse loopster, maar toen ik haar voorbij ging en voorop lag, wist ik dat het goed zat. Individueel goud is mooi, maar deze gouden met het team is zeker zo bijzonder.”



Klaver memoreerde dat het viertal een primeur beleefde. ,,Deze 4x400 indoor was helemaal nieuw voor ons. Een week geleden hebben we een meeting van twee uur gehad en vooral gekeken naar hoe buitenlandse teams het deden, want we hadden er zelf helemaal geen ervaringsgegevens van”, aldus de nummer vijf van de 400 meter individueel. ,,Als ik deze race in die finale had gelopen, had ik misschien wel twee medailles”, stelde Klaver. ,,Ik ben heel blij met hoe het ging, voel me gezegend met dit team. Groot-Brittannië wint bijna altijd medailles op de estafette en nu winnen wij. We moeten niet naast onze schoenen gaan lopen, maar het motiveert wel.”