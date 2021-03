KNHS hoopt paarden zo snel mogelijk in Nederland terug te krijgen

PaardenvirusIn de bestrijding van het voor paarden besmettelijke rhinopneumonie-virus heeft het voor de Nederlandse hippische federatie KNHS de hoogste prioriteit de op een concours in Valencia achtergebleven dieren zo snel mogelijk in eigen land terug te krijgen. ,,De situatie daar is zeer ernstig en onze ruiters lopen tegen een hoop problemen aan”, zegt Iris Boelhouwer, directeur topsport van de bond, over de Spaanse stad waar de uitbraak plaatsvond.

Het gaat om twaalf paarden, die door drie ruiters van één stal worden uitgebracht. De helft vertoont ‘klinische verschijnselen’, de andere zijn gezond. ,,Het probleem is dat het in Spanje niet snel genoeg lukt de paarden in kleine groepen onder te brengen”, vervolgt Boelhouwer. ,,De paarden staan in grote populaties bij elkaar en dan is het virus niet uit te roeien. Dat betekent dat het heel moeilijk wegkomen is. Steeds als een dier besmet raakt moeten ze allemaal weer 28 dagen in quarantaine. Samen met Duitsland en Frankrijk proberen we daar zo snel mogelijk een oplossing voor te vinden. Onze mensen daar lopen op hun tandvlees. Ze hebben ter plekke te maken met heel veel beperkingen.”



Terugreizen kan op een zeer verantwoorde manier. Boelhouwer: ,,De ruiters daar hebben meerdere vrachtwagens bij zich. Ze kunnen daardoor de paarden die negatief hebben getest scheiden van de dieren die positief zijn bevonden. Eenmaal in Nederland kunnen we ze onmiddellijk in quarantaine zetten. De ruiters zijn professionals en ze weten hoe ze met deze situatie moeten omgaan.”

Geen uitbraak

In Nederland is vooralsnog geen aan Valencia gerelateerde uitbraak van het virus geconstateerd. Alle paarden die de afgelopen weken uit Valencia zijn teruggekeerd testen vooralsnog negatief. Dat is reden voor optimisme. Op een concours in Doha is het virus inmiddels wel bij twee paarden uit Duitsland aangetroffen. Volgens Boelhouwer is dat echter niet het gevolg van gemaakte fouten. ,,Die dieren zijn eerst begin februari vanuit Valencia naar Duitsland gegaan en na anderhalve week thuis weer doorgereisd naar Doha. Toen de besmetting in Valencia bekend werd, zijn deze paarden onmiddellijk in afzondering gezet. Er zaten 21 dagen tussen de infectie en het uiteindelijk vertonen van verschijnselen, dat is erg lang”.

Het verbod op internationale wedstrijden van de FEI betreft tien Europese landen. In Doha zijn meerdere Nederlandse topruiters aanwezig, die behoren tot het olympisch kader van bondscoach Rob Ehrens. De KNHS overweegt niet ze terug te roepen. Boelhouwer: ,,We staan dagelijks in overleg. De ruiters voelen zich daar echter veilig. Alle preventieve maatregelen die horen bij dit virus zijn daar door de organisatie genomen. Ze zitten echt in een bubbel en de ruiters verblijven op dit moment liever daar dan dat ze weer gaan reizen.”