Knippenborg en Rozemalen naar WK handbal

Knippenborg en Rozemalen maakten indruk tijdens de afgelopen oefenstage op Papendal en lieten zien de juiste vorm te hebben in de oefeninterland van donderdag tegen Italië. Oranje won die uitzwaaiwedstrijd met ruime cijfers: 41-16.



Knippenborg, die speelt bij het Duitse Buxtehuder SV, was er ook bij op het WK van 2015 en het EK van 2016, waarin Nederland het zilver veroverde. Op de Olympische Spelen in Rio ontbrak ze in de ploeg. Rozemalen, die bij de Duitse club BBM Bietigheim actief is, speelde al wel een aantal interlands, maar maakt haar debuut op een groot kampioenschap.