KNVB royeert landskampioen zaalvoetbal na onthulling over drugsgeld

Amerikaan Kisner leidt op Brits Open, Woods 32ste

19 juli Kevin Kisner is de eerste leider op het Brits Open. De 34-jarige Amerikaanse golfer had voor de eerste ronde 66 slagen nodig. Dat is vijf slagen onder par. Kisner heeft drie slagen voorsprong op zijn landgenoot Tony Finau en de Zuid-Afrikanen Erik van Rooyen en Zander Lombard.