Kobayashi wint voor tweede keer in carrière Vierschansentournee

Kobayashi had eerder de zege gepakt in de wedstrijden in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen en de eerste wedstrijd in Bischofshofen, die was gehouden ter vervanging van het afgelaste springen in Innsbruck. In de laatste wedstrijd eindigde hij als vijfde. Met 1162,3 punten bleef de Japanner in het klassement de Noren Marius Lindvik en Halvor Egner Granerud ruim voor.