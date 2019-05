Koepka weer de beste op PGA Championship

Broers Márquez zegevieren bij MotoGP en Moto2 op Le Mans

19 mei De Spaanse broers Marc en Alex Márquez hebben de Grote Prijs van Frankrijk gewonnen in respectievelijk de MotoGP en de Moto2. Marc Márquez (26) was in de koningsklasse een klasse apart op het circuit van Le Mans, waar door de regen heel wat coureurs onderuit schoven. Zijn drie jaar jongere broer Alex had een uurtje eerder de race in de Moto2 gewonnen.