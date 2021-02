Koopman houdt waterpoloërs in de race voor olympisch ticket

De Nederlandse waterpolomannen blijven in de race voor deelname aan de Olympische Spelen. De ploeg van bondscoach Harry van der Meer versloeg op het olympisch kwalificatietoernooi in Rotterdam in een spannende wedstrijd Roemenië met 9-8 (2-1 2-3 2-2 3-2). De winnende treffer van Jesse Koopman viel 4 seconden voor tijd en zorgde voor een enorme ontlading bij Oranje.

Voor Nederland betekende het de tweede zege dit toernooi. Eerder werd Duitsland met 11-10 verslagen. Daarna volgde een kansloze nederlaag tegen het sterke Kroatië (8-25).

Oranje speelt in groep B verder nog tegen Frankrijk en Rusland. De top 4 van de poule plaatst zich voor de kwartfinales. Op het OKT in Rotterdam worden de resterende drie startbewijzen voor de Olympische Spelen van Tokio verdeeld. De Nederlandse mannen deden in 2000 voor het laatst aan de Spelen mee.

Nederland leidde tegen Roemenië na de eerste periode met 2-1 dankzij doelpunten van Pascal Janssen en Thomas Lucas. Daarna nam Roemenië het initiatief over. Met drie treffers binnen vijf minuten stond Oranje opeens achter: 2-4. In die fase had het team van Van der Meer moeite om midvoor Jorn Winkelhorst te bereiken en moest het gevaar vooral via afstandsschoten komen. Via Koopman en Jorn Muller was het halverwege 4-4.

Volledig scherm Jorn Winkelhorst in duel. © ANP

Winkelhorst kon daarna niet meer verder. De midvoor liep in de tweede periode een blessure op en moest de rest van het duel aan de kant blijven. Na afloop werd duidelijk dat Winkelhorst een gaatje of scheurtje in zijn trommelvlies heeft. Woensdag moet duidelijk worden of hij het toernooi kan vervolgen.

Ook na de derde periode was de stand nog in evenwicht (6-6), waarna beide ploegen elkaar in de laatste periode ook weinig toegaven. Kort voor tijd kwam Oranje met een man meer te staan. Koopman zorgde er met zijn derde treffer voor dat de kwartfinales en dus ook de Spelen in zicht blijven.

Nederland neemt het woensdag op tegen Frankrijk.