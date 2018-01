Koploper Boston Celtics lijdt derde thuisnederlaag op rij

Smolders met derde plaats dichtbij finaleticket

21 januari Harrie Smolders is met Zinius als derde geëindigd in de wereldbekerwedstrijd in Leipzig. De springruiter uit Lage Mierde lijkt daarmee zeker van een plek in de finale in Parijs in april. In de tussenstand staat hij op de negende plaats, met nog drie wedstrijden te gaan.