Koreman maakt Marathon Rotterdam-debuut: ‘Ben al plannen aan het maken voor de Spelen’

Tweeling­broers Tom en Tim Coronel geven op in Dakar Rally: ‘Gezondheid gaat voor’

Tim en Tom Coronel gaan niet langer door in de Dakar Rally in Saudi-Arabië. De Nederlandse tweelingbroers maakten hun opgave bekend kort voor aanvang van de achtste etappe, een woestijnproef over 395 kilometer van Al Dawadimi naar Wadi Ad Dawasir. Tim heeft te veel last van zijn rug en de broers vinden het niet verantwoord door te gaan.

10 januari