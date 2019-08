Korfballers zetten nieuwe monsterscore neer op WK

Hardloop­pod­cast De Pacer: De wielerspe­ci­al

1 augustus Met de Tour de France nog in het achterhoofd kijken we naar wat wij hardlopers van de wielersport kunnen leren. Van de teams, de verzorging onderweg, tot de mogelijkheid om ook hardloop-etappewedstrijden te houden. Ook bellen we Abdi Nageeye, die vanuit Kenia de Tour heeft gevolgd en in volle voorbereiding op de Marathon van Amsterdam is.