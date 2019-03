Koster eindigt als zesde op 3000 meter

Kupers en Douma uitgescha­keld op 800 meter

21:42 Thijmen Kupers is er net niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finales van de 800 meter bij de EK indoor in Glasgow. De atleet uit Groningen eindigde in zijn serie als derde, een klassering die geen rechtstreekse doorgang verschafte. Hij zat met 1.48,72 evenmin bij de beste twee tijdsnelsten die ook een ronde verder mochten.