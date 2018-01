Krankzinnige ontknoping in play-off NFL met touchdown in laatste seconde

Met nog 10 seconden op de klok in het vierde en laatste kwart keken de Vikings tegen een 24-23 achterstand aan tegen de New Orleans Saints. ,,Case (Keenum, red.) zei dat hij iemand een kans ging geven. Die iemand was ik", keek goudhaantje Diggs terug op de wonderlijke afloop. De quarterback werd met een machtige worp door Keenum op maat bediend.



Saints-rookie Marcus Williams greep volledig mis, waardoor Diggs tot zijn stomme verbazing opeens een vrij veld voor zich zag. ,,Ik wachtte op het contact dat nooit kwam. Even raakte ik uit balans, maar met mijn hand op het gras hield me op de been. Ik bleef rennen en de rest is geschiedenis."



De krankzinnige ontknoping leverde Minnesota een plekje op voor de NFC Championship volgende week maandag in Philadelphia. De American footballers plaatsen zich bij een overwinning op Philadelphia Eagles als eerste team uit de geschiedenis voor de Super Bowl in eigen stadion.



De 52ste Super Bowl wordt op 5 februari gespeeld.