Krijgt het golf zijn eigen Super League?

Deze week worden er plannen gepresenteerd over een revolutionaire nieuwe golfcompetitie. De Premier Golf League wil met de beste 48 spelers van de wereld een competitie vormen en een prijzenpot van 360 miljoen dollar (295 miljoen euro) beschikbaar stellen. Krijgt de Premier Golf League voor elkaar wat de Super League in het voetbal niet lukte?

Het concept van de PGL is simpel. Laat de beste golfers van de wereld op 18 verschillende locaties een wedstrijd spelen, al dan niet in teamverband. De prijzenpot per evenement is 20 miljoen dollar, waarvan 4 miljoen voor de winnaar. Op dit moment is het hoogste bedrag dat je kunt winnen 2.7 miljoen dollar op de Players Championships. 12 van de 18 wedstrijden zullen in de Verenigde Staten gespeeld worden, om te voorkomen dat de golfers te veel moeten reizen.

Volledig scherm Phil Mickelson won dit jaar de Players Championships. © AFP

Waarom de PGL kansrijk is

Er zijn meerdere redenen waarom de PGL meer kans van slagen heeft dan de Super League in het voetbal. Ten eerste is de PGL niet van plan de grote golftoernooien van de troon te stoten. Het plan is om de 18 wedstrijden om de vier Majors en de Ryder Cup heen te plannen. Op deze manier hoeven spelers minder rigoureus een kant te kiezen dan bij de Super League het geval was. Bovendien behouden iconische toernooien als The Masters hun waarde.

Daarnaast is golf op meerdere manieren totaal onvergelijkbaar met voetbal. De PGL heeft als uitgangspunt dat de top 10% van de golfwereld verantwoordelijk is voor 90 procent van de aandacht en het geld. Deze topspelers zijn niet afhankelijk van minder getalenteerde spelers, omdat het een individuele sport is. Het is daarmee een stuk makkelijker om een eigen elitaire league te vormen. Daar komt bij dat in het golf geen traditionele supportersgroepen bestaan. Hevige protesten van fans, zoals we die zagen bij de Super League, zijn niet waarschijnlijk.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Waarom de PGL niet kansrijk is

Er zijn echter ook genoeg redenen te bedenken waarom ook de PGL het niet gaat redden. De Professional Golfers Association (PGA) en de Europese tour zijn op dit moment de machtigste organisaties in het golf. Deze twee partijen hebben de handen ineengeslagen om tegen de PGL op te trekken. Er is reeds gedreigd met levenslange schorsingen voor spelers die zich laten verleiden door de PGL. Eenzelfde reflex was zichtbaar bij de UEFA toen de Super League aangekondigd werd.

Als golfers geschorst worden van de PGA-tour en de Europese tour kunnen ze geen punten verdienen voor de wereldranglijst. Golfers hebben deze punten nodig om zich te kwalificeren voor de vier Majortoernooien en de Ryder Cup. De enige oplossing zou in dat geval zijn dat er ook in de PGL punten te verdienen zijn, maar dit is gezien de vijandige houding van de PGA en de Europese tour erg onwaarschijnlijk.

Grote namen zullen de beslissing brengen

Uiteindelijk zal alles afhangen van wat de grote namen binnen de golfwereld van plan zijn. Als sterren als Dustin Johnson, Bryson Dechambeau en Rory Mcllroy de overstap maken naar de PGL, zal de PGA iets moeten doen om de spelers tegemoet te komen. Zonder de topspelers verliest de sport een gigantisch deel aan commerciële waarde. Met het enorme prijzengeld dat de PGL van plan is beschikbaar te stellen, is het niet ondenkbaar dat spelers zich laten verleiden. Lee Westwood, de huidige nummer 25 van de wereld, gaf al aan dat het een no-brainer zou zijn om over te stappen, als hem een bedrag van 50 miljoen dollar wordt geboden.