‘Kromo’ pakt op 50 vlinder tweede EK-titel: ‘Bam, dat is gelukt’

,,Ik kijk met een hartstikke goed gevoel terug op dit toernooi", reageerde Kromowidjojo. ,,De 100 vrij vond ik niet goed van mezelf, zowel qua ranking als qua race. Ik denk dat ik daar niet het maximale resultaat uit heb gehaald.” Over haar finale op de 50 vrij was ze logischerwijs een stuk meer te spreken. ,,Deze titel was het hoogst haalbare van dit seizoen op dit nummer. Bam, dat is gelukt. Het belangrijkste van deze week was dat ik richting Tokio, in een internationale competitie, met name de finales zou zwemmen zoals ik dat op de Spelen wil doen. Alleen op de 100 vrij lukte dat dus niet. De 50 vrij wil ik nog iets meer perfectioneren.”