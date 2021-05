‘Kromo’ pakt op 50 vlinder tweede EK-titel

Nederland­se Loterij draagt ruim miljoen minder af aan sport

11 mei Sportkoepel NOC*NSF krijgt over 2020 ruim een miljoen minder van de Nederlands Loterij dan een jaar eerder. Het gaat om een afdracht van 45,2 miljoen euro ten opzichte van 46,4 miljoen euro over 2019. ,,NOC*NSF is blij met deze bijdrage die zowel voor de topsport als voor de sport in de volle breedte wordt ingezet”, meldt de sportkoepel.