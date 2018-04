'Kromo' wint 100 vrij in Den Haag

Toussaint als eerste onder minuut op 100 rug

6 april Kira Toussaint is als eerste Nederlandse zwemster onder de 'magische' grens van 1 minuut op de 100 meter rugslag gedoken. De 23-jarige Toussaint, die sinds kort weer in Amsterdam traint na een paar jaar in de Verenigde Staten, tikte in de finale van de Swim Cup in Den Haag aan in 59,94 seconden.