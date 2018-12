Kromowidjojo in swim-off voor finale 50 meter rugslag

Svindal wint super-G in Val Gardena

14:27 De Noorse skiër Aksel Lund Svindal heeft bij de wereldbeker in Val Gardena de super-G op zijn naam geschreven. De 35-jarige Noor, de regerend olympisch kampioen op de afdaling, was op de Italiaanse piste de snelste in 1.28,65. Svindal troefde Christof Innerhofer net af.