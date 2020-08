Kromowidjojo oppermachtig in Hengelo tegen ‘stroperige’Heemskerk

UpdateRanomi Kromowidjojo heeft bij de Hengelo Long Course Challenge de 100 meter vrije slag gewonnen in 54,05. Ze was daarmee 0,53 sneller dan Femke Heemskerk. Marrit Steenbergen finishte in 54,99 als derde.

,,Het was heerlijk om weer eens een echte wedstrijd te zwemmen en op scherp gezet te worden”, aldus Kromowidjojo (29). ,,Om weer lekker weg te zijn van huis en om in een hotel te verblijven met het Nederlands team. En eindelijk weer eens een speaker en officiële meting. Al moet ik zeggen dat de olympische finale wel voor een ander soort gevoel zorgde. Aan de tijd hecht ik nog niet zo heel veel waarde.”

Volledig scherm Femke Heemskerk. © ANP Nummer twee Heemskerk toonde zich wat teleurgesteld. ,,Het leek wel alsof ik in de stroop lag. Om eerlijk te zijn had ik me er wel wat meer van voorgesteld. Daar moeten we even naar kijken”, aldus Heemskerk. “Ik had het gevoel dat het niet liep en dat ik hard moest werken. Maar aan de andere kant is niet de bedoeling dat ik nu al de beste tijden zwem.”

Arno Kamminga won de 100 meter schoolslag in 59,07. ,,Dat is echt een goede tijd, maar ik weet dat ik harder kan. Normaal gesproken heb ik iedere twee tot drie weken een wedstrijd en nu mis je toch wat wedstrijdritme. Normaal ga je wat meer op automatische piloot”, aldus Kamminga, die voor de coronapauze indruk maakte met internationale toptijden. ,,Mensen vragen of de coronapauze voor mij nadelig was. Maar ik wil beter en beter worden en niet één keer pieken. Nu heb ik echt veel inhoudwerk kunnen doen en veel kunnen investeren. Omdat niemand hier in Hengelo mijn tijden zwemt, probeer ik deze week meerdere raceplannen en stap ik af en toe uit mijn comfortzone. Vanochtend probeerde ik iets en dat deed echt pijn. Maar daar wil ik heen en beter dan in een wedstrijd kun je iets nooit oefenen.”

Volledig scherm Arno Kamminga. © ANP

Nyls Korstanje scherpte bij de Hengelo Long Course Challenge zijn eigen Nederlands record op de 50 meter vlinderslag aan. De 21-jarige Korstanje tikte aan in 23,37. Daarmee was Korstanje 0,01 sneller dan zijn oude toptijd, die hij in augustus van 2018 zwom bij de EK in Glasgow.

De Long Course Challenge is de eerste wedstrijd in lange tijd voor de Nederlandse zwemmers, die de afgelopen maanden het ene na het andere evenement afgelast zagen worden. Door het gebrek aan wedstrijden is de hele Nederlandse top aanwezig in Hengelo.

Hengelo Long Course Challenge duurt tot en met vrijdag.