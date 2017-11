Kromowidjojo pakt zilver bij wereldbeker in Singapore

Fleetwood is de beste golfer van de Europese Tour

13:58 Tommy Fleetwood mag zich de beste golfer van de Europese Tour van dit jaar noemen. De 26-jarige Engelsman deed weliswaar niet mee om de eindzege in het slottoernooi in Dubai, maar de gedeelde 21ste plaats was voldoende om bovenaan te eindigen in de zogeheten Race to Dubai.