Kromowidjojo start met derde plek in Champions Swim Series

Alleen de elite is uitgenodigd voor de Champions Swim Series, zoals wereld- en olympisch kampioenen, wereldrecordhouders en medaillewinnaars van grote toernooien. Slechts vier zwemmers komen per onderdeel in actie. De FINA heeft 3,5 miljoen euro in de prijzenpot gestopt voor de meetings. De winnaar van een onderdeel vangt 10.000 dollar, de nummer twee krijgt 8000 dollar.



Kromowidjojo komt zondag nogmaals in actie, dan op de 50 meter vrij en de 50 meter vlinder. Ook Arno Kamminga treedt aan, op de 100 schoolslag.



Na Guangzhou zijn er nog wedstrijden in het Hongaarse Boedapest (11-12 mei) en het Amerikaanse Indianapolis (31 mei-1 juni).