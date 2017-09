Krumins en Cherono in Dam tot Damloop

'Boston Red Sox gebruikte Apple Watch om tegenstanders te bespioneren'

6 september Boston Red Sox is beschuldigd van valsspelen op een bijzondere manier. Tijdens duels in de Amerikaanse honkbalcompetitie (Major League Baseball) werd in de dug-out via een Apple Watch naar de wedstrijd gekeken, waarmee signalen van de tegenstander konden worden ontleed en doorgegeven aan de spelers in het veld. Dat meldt de New York Times.