Kupers en Douma uitgeschakeld op 800 meter

Kickbokser Hageman stopt per direct wegens gezwel in hoofd

13:31 Robbie Hageman (27) krijgt een flinke tegenvaller te verwerken: de Eindhovenaar moet per direct stoppen met kickboksen. Artsen ontdekten een gezwel in zijn hoofd, de precieze ernst is nog niet helemaal duidelijk. Wel kan Hageman zijn geliefde sport niet meer uitoefenen. ,,Ik heb een mooie carrière gehad, over de hele wereld gevochten. Vanaf nu focus ik me volledig op mijn sportschool.”