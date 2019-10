Kwalificatie MotoGP in Australië gestaakt en verplaatst

Doncic imponeert weer bij Mavericks tegen Hornets

9:26 Luka Doncic was gisteren goed voor een zogenoemde triple-double en hielp daarmee Dallas Mavericks een eind op weg naar de winst bij New Orleans Hornets. De pas 20-jarige Sloveen, het afgelopen seizoen gekozen tot grootste talent van de Amerikaanse competitie NBA, kwam in de statistieken tot drie dubbele cijfers: 25 punten, 10 rebounds en 10 assists. De Mavericks wonnen met 123-116.