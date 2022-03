Kyrie Irving verliest bij thuisrentree na versoepelde coronamaatregelen in New York

De autoriteiten in New York versoepelden donderdag de coronamaatregelen. Burgemeester Eric Adams maakte bekend dat de regels die het ongevaccineerde atleten verbiedt om wedstrijden te spelen voor de teams in New York worden geschrapt. Ongevaccineerde spelers van de bezoekende teams mochten de afgelopen periode wel spelen in New York. ,,Door de bestaande uitzondering te verruimen, zorgen we ervoor dat de regels voor iedereen gelijk zijn, ongeacht waar ze vandaan komen”, aldus de burgemeester.