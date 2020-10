LA Dodgers slaan mede dankzij recordinning hard terug tegen Braves

Bouwmees­ter pakt na olympisch goud en wereldti­tel ook Europese titel na ‘bizarre dag’

13 oktober Marit Bouwmeester heeft zich op de slotdag van de EK in de Laser Radial in Gdansk alsnog verzekerd van de eindzege in het klassement. Daardoor heeft de 32-jarige zeilster nu de olympische titel, de wereldtitel en de Europese titel in haar bezit.