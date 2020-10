LA Lakers pakken 2-0 voorsprong in NBA-finale

Miami miste twee basisspelers, Goran Dragic en Bam Adebayo, en zag hoe de Lakers halverwege al een aardige marge hadden opgebouwd: 68-54. James kwam uit op 33 punten, zijn collega Davis op 32. Voor James is het de tiende keer dat hij om de titel strijdt. Het moet hem het vierde kampioenschap opleveren na twee titels als speler van Miami Heat en een met Cleveland Cavaliers. Zondag treffen beide teams elkaar weer in de bubbel van Orlando. Vanwege het coronavirus werd de NBA na een pauze van maanden hervat op een afgesloten deel van Disney World.

Miami Heat-coach Erik Spoelstra hoopt in het volgende duel weer een beroep te kunnen doen op Dragic en Adebayo, die vooral in verdedigend opzicht gemist werden. ,,Zonder twee van hun beste spelers was het vandaag een must om te winnen”, zei Davis, die woensdag bij zijn debuut in een NBA-finale al goed was geweest voor 34 punten.